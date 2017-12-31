В Киеве водитель Mercedes, убегая от полиции, протаранил пять авто
В субботу, 30 декабря, в Киеве на Днепровской набережной рядом с поворотом на улицу Павла Тичины произошло ДТП, в котором пострадали шесть автомобилей.
Читай также: Под Львовом авто врезалось в микроавтобус, есть погибший
Об этом сообщает Киев.Оперативный.
Водитель автомобиля Mercedes, убегая от полиции, врезался в машину Таврия, которая ехала впереди и отлетел на четыре припаркованные рядом автомобиля.
Отмечается, что полицейские начали погоню за мужчиной, когда заметили его странное поведение возле супермаркета и попросили предъявить документы.
Читай также: В Киеве на одном повороте за 20 минут произошло три ДТП
Мужчина был в строительных перчатках и заглядывал в припаркованные автомобили, когда на него обратили внимание силовики.
В результате ДТП никто не пострадал. Водитель Mercedes задержан.
Напомним, 29 декабря в Киве столкнулись два автомобиля и эвакуатор.