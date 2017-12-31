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В Киеве водитель Mercedes, убегая от полиции, протаранил пять авто

Комментариев: 1
Водитель, убегая от полиции, врезался в Таврию, которая ехала впереди и отлетел на четыре припаркованные рядом авто.
В Киеве водитель Mercedes, убегая от полиции, протаранил пять авто
© facebook.com/KyivOperativ
Фото 1/12
  • В результате аварии никто не пострадал
  • В результате аварии никто не пострадал
  • В результате аварии никто не пострадал
  • В результате аварии никто не пострадал
  • В результате аварии никто не пострадал
  • В результате аварии никто не пострадал
  • В результате аварии никто не пострадал
  • В результате аварии никто не пострадал
  • В результате аварии никто не пострадал
  • В результате аварии никто не пострадал
  • В результате аварии никто не пострадал
  • В результате аварии никто не пострадал
В Киеве водитель Mercedes, убегая от полиции, протаранил пять авто
В результате аварии никто не пострадал
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В субботу, 30 декабря, в Киеве на Днепровской набережной рядом с поворотом на улицу Павла Тичины произошло ДТП, в котором пострадали шесть автомобилей. 

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Об этом сообщает Киев.Оперативный.

Водитель автомобиля Mercedes, убегая от полиции, врезался в машину Таврия, которая ехала впереди и отлетел на четыре припаркованные рядом автомобиля.

Отмечается, что полицейские начали погоню за мужчиной, когда заметили его странное поведение возле супермаркета и попросили предъявить документы.

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Мужчина был в строительных перчатках и заглядывал в припаркованные автомобили, когда на него обратили внимание силовики.

В результате ДТП никто не пострадал. Водитель Mercedes задержан.

Напомним, 29 декабря в Киве столкнулись два автомобиля и эвакуатор.

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Теги: Киев, авария, ДТП
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Комментариев (1)
Иван    31.12.2017, 11:21
Оценка:  0
Иван
литовец? поляк?
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