В Киеве в новогоднюю ночь будут работать 1,5 тыс полицейских
Больше всего полиции будет сосредоточено в центре столицы, возле основных праздничных локаций.
В новогоднюю ночь в столице порядок будут охранять полторы тысячи правоохранителей, сообщает пресс-служба полиции Киева.
В частности, дежурить будут взрывотехники и кинологи, а в Главном управлении будет работать ситуативный центр, в состав которого войдут представители всех силовых ведомств.
Больше всего полиции будет сосредоточено в центре столицы, возле основных праздничных локаций, а также возле новогодних елок во всех районах города.
Как сообщалось ранее, в Киеве в период период новогодних и рождественских праздников общественный транспорт будет работать по измененному графику и маршрутам.