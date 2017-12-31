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На Крещатике взорвался мусорный бак

Комментариев: 5
В результате взрыва мусорный бак загорелся.
В результате инцидента никто не пострадал
В результате инцидента никто не пострадал
facebook.com/dtp.kiev.ua

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В воскресенье, 31 декабря, в Киеве на Крещатике произошел взрыв в одном из дворов. Об этом сообщает dtp.kiev.ua. 

Отмечается, что взрыв произошел в мусорном баке, после чего тот начал гореть. На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС, которые взялись за ликвидацию огня. 

В результате инцидента никто не пострадал
В результате инцидента никто не пострадал
facebook.com/dtp.kiev.ua
В результате инцидента никто не пострадал
В результате инцидента никто не пострадал
facebook.com/dtp.kiev.ua

Сейчас на месте инцидента работает полиция. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, 31 декабря около 10 утра в г. Новомосковск, что в Днепропетровской области, взорвалась цистерна с газом.

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Теги: мусорный бак, взрыв, пожар, Киев, Крещатик
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Комментариев (5)
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Derrus    31.12.2017, 19:34
Оценка:  0
Derrus
В России стреляют, в Украине взрывают. В США празднуют. Так и живем.
vysnovok    31.12.2017, 21:30
Оценка:  0
vysnovok
Гы-гы! Послезавтра, почитаешь на работе, как отпраздновали твои любезные пиндосы с сколько из них не дожили до наступления Нового года.
user11224    31.12.2017, 19:33
Оценка:  +1
user11224
раз году и палка стреляет.
а мусорный бак взрывается...
а ракета Союз вылетает в космос
Erw    31.12.2017, 17:53
Оценка:  0
Erw
"Какая страна - такие и теракты..." )
vysnovok    31.12.2017, 18:26
Оценка:  +2
vysnovok
Какой теракт? Небось, кто-то предусмотрительный, предвидя грядущий обыск, вовремя избавился от вещьдоков, а какая-то "интеллигентная" сволочь, сунула туда непогашенный окурок.
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