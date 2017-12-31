На Крещатике взорвался мусорный бак
В результате взрыва мусорный бак загорелся.
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В воскресенье, 31 декабря, в Киеве на Крещатике произошел взрыв в одном из дворов. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Отмечается, что взрыв произошел в мусорном баке, после чего тот начал гореть. На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС, которые взялись за ликвидацию огня.
Сейчас на месте инцидента работает полиция. В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, 31 декабря около 10 утра в г. Новомосковск, что в Днепропетровской области, взорвалась цистерна с газом.
а мусорный бак взрывается...
а ракета Союз вылетает в космос