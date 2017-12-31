На Крещатике взорвался мусорный бак

В результате взрыва мусорный бак загорелся.

В результате инцидента никто не пострадал facebook.com/dtp.kiev.ua

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В воскресенье, 31 декабря, в Киеве на Крещатике произошел взрыв в одном из дворов. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что взрыв произошел в мусорном баке, после чего тот начал гореть. На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС, которые взялись за ликвидацию огня.

В результате инцидента никто не пострадал facebook.com/dtp.kiev.ua

В результате инцидента никто не пострадал facebook.com/dtp.kiev.ua

Сейчас на месте инцидента работает полиция. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, 31 декабря около 10 утра в г. Новомосковск, что в Днепропетровской области, взорвалась цистерна с газом.