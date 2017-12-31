В Киеве припаркованное авто заблокировало движение трамваев
Трамвай прижал неправильно припаркованный микроавтобус к стене.
В Киеве на площади Шевченко "герой парковки" остановил движение трамваев. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Вот что значит не в то время и не в том месте! При повороте трамвай "прижал" микроавтобус Volkswagen, припаркованный в неположенном месте. В результате - движение трамваев по данному маршруту остановлено. К счастью, без пострадавших. Ожидают патрульную полицию", - отмечается в сообщении.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве припаркованное авто заблокировало движение трамваев
Как сообщалось, припаркованное авто на час заблокировало улицу в Киеве.
Ранее в Киеве избили водителя за неумение парковаться.
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мог прочитать надпись: "На кривой, дынос до 1,5 метра".