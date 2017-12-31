Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве припаркованное авто заблокировало движение трамваев

Комментариев: 3
Трамвай прижал неправильно припаркованный микроавтобус к стене.
Бус заблокировал движение трамваев по 19 маршруту
Бус заблокировал движение трамваев по 19 маршруту
facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве на площади Шевченко "герой парковки" остановил движение трамваев. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Вот что значит не в то время и не в том месте! При повороте трамвай "прижал" микроавтобус Volkswagen, припаркованный в неположенном месте. В результате - движение трамваев по данному маршруту остановлено. К счастью, без пострадавших. Ожидают патрульную полицию", - отмечается в сообщении.

 

 

Как сообщалось, припаркованное авто на час заблокировало улицу в Киеве.

Ранее в Киеве избили водителя за неумение парковаться.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, парковка, Трамвай, блокирование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
П    31.12.2017, 21:06
Оценка:  +1
П
Трамваю надо было ехать дальше.
vysnovok    31.12.2017, 21:10
Оценка:  0
vysnovok
Трамвай, к сожалению, не бульдозер. Его ремонт потреебует больших затрат, чем эта лайба.
vysnovok    31.12.2017, 18:21
Оценка:  +1
vysnovok
Кстати, прежде, на корме каждого трамваея, каждый желающий,
мог прочитать надпись: "На кривой, дынос до 1,5 метра".
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь