В Киеве произошло тройное ДТП

Водитель на повороте совершил лобовое столкновение.

В Киеве на улеце Центральная, что на Осокорках, произошло лобовое столкновение, передает портал dtp.kiev.ua.

В результате аварии никто не пострадал.

"Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero на повороте не справился с управлением, сначала врезался в микроавтобус, а за тем в Nissan Leaf. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

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