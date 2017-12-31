Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве произошло тройное ДТП

Комментариев: 1
Водитель на повороте совершил лобовое столкновение.
ДТП
ДТП
112 Україна

В Киеве на улеце Центральная, что на Осокорках, произошло лобовое столкновение, передает портал dtp.kiev.ua.

В результате аварии никто не пострадал.

"Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero на повороте не справился с управлением, сначала врезался в микроавтобус, а за тем в Nissan Leaf. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

 
 

Ранее в Киеве припаркованное авто заблокировало движение трамваев.

Ранее под Киевом двое грузин сбили мать с двумя детьми.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, ДТП, авария, столкновения, Осокорки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Сквозняк    31.12.2017, 22:36
Оценка:  0
Сквозняк
Типа с Новым годом.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь