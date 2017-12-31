В Киеве произошло тройное ДТП
Водитель на повороте совершил лобовое столкновение.
В Киеве на улеце Центральная, что на Осокорках, произошло лобовое столкновение, передает портал dtp.kiev.ua.
В результате аварии никто не пострадал.
"Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero на повороте не справился с управлением, сначала врезался в микроавтобус, а за тем в Nissan Leaf. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
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