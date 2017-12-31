По Киеву проехала колонна Мото-Санта Клаусов со Снегурочками
В воскресенье, 31 декабря, несколько десятков байкеров приехали в Международный аэропорт Киев встречать Снегурочек, которые прилетели из холодных стран. Об этом сообщает пресс-служба аэропорту на странице в Facebook.
Уже 15 лет подряд Мото-Санты именно 31 декабря проводят праздничный мотопробег по улицам Киева, в котором участвует несколько десятков мотоциклистов, отметили в аэропорту.
Сразу после встречи в аэропорту Санты и Снегурочки поздравили пассажиров, вручили им подарки, сделали круг почета на своих байках и колонной отправились в традиционный мотопробег по улицам столицы.
Отмечается, что по дороге мотоциклисты сделали несколько остановок чтобы поздравить жителей и гостей Киева.
Как сообщалось, мир начал встречать Новый год.
Напомним, на МКС Новый год встретят 15 раз.