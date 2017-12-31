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По Киеву проехала колонна Мото-Санта Клаусов со Снегурочками

Комментариев: 2
Акция проходит уже 15 лет подряд.
Мото-Санты
Мото-Санты
facebook.com/airportkiev

В воскресенье, 31 декабря, несколько десятков байкеров приехали в Международный аэропорт Киев встречать Снегурочек, которые прилетели из холодных стран. Об этом сообщает пресс-служба аэропорту на странице в Facebook.

Уже 15 лет подряд Мото-Санты именно 31 декабря проводят праздничный мотопробег по улицам Киева, в котором участвует несколько десятков мотоциклистов, отметили в аэропорту.

Сразу после встречи в аэропорту Санты и Снегурочки поздравили пассажиров, вручили им подарки, сделали круг почета на своих байках и колонной отправились в традиционный мотопробег по улицам столицы.

Отмечается, что по дороге мотоциклисты сделали несколько остановок чтобы поздравить жителей и гостей Киева.

 
 

Как сообщалось, мир начал встречать Новый год.

Напомним, на МКС Новый год встретят 15 раз.

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Теги: Киев, Новый год, Санта-Клаус, байкеры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Я_Христос    31.12.2017, 21:32
Оценка:  -1
Я_Христос
Может "Деды Морозы со Снегурочками"?
vysnovok    31.12.2017, 21:36
Оценка:  -2
vysnovok
Дед Морозы остались на Родине, а у нас теперь, подпиндосные санта-клаусы, которые ещё не утратили привычки, подержаться за снегурочек.
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