По Киеву проехала колонна Мото-Санта Клаусов со Снегурочками

Акция проходит уже 15 лет подряд.

В воскресенье, 31 декабря, несколько десятков байкеров приехали в Международный аэропорт Киев встречать Снегурочек, которые прилетели из холодных стран. Об этом сообщает пресс-служба аэропорту на странице в Facebook.

Уже 15 лет подряд Мото-Санты именно 31 декабря проводят праздничный мотопробег по улицам Киева, в котором участвует несколько десятков мотоциклистов, отметили в аэропорту.

Сразу после встречи в аэропорту Санты и Снегурочки поздравили пассажиров, вручили им подарки, сделали круг почета на своих байках и колонной отправились в традиционный мотопробег по улицам столицы.

Отмечается, что по дороге мотоциклисты сделали несколько остановок чтобы поздравить жителей и гостей Киева.

Как сообщалось, мир начал встречать Новый год.

Напомним, на МКС Новый год встретят 15 раз.