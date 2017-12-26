В Киеве начался марш в честь дня рождения Бандеры

В мероприятии принимают участие около 600 человек из ВО Свобода и Правого сектора.

Торжественное шествие по случаю 109-й годовщины со дня рождения украинского политического деятеля Степана Бандеры началось в понедельник от памятника Тарасу Шевченко в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, всего в мероприятии принимают участие около 600 человек. В руках они держат флаги ВО Свобода, Правого сектора, Конгресса украинских националистов и государственные флаги. Во главе колонны девушка несет большой портрет Бандеры.

Правопорядок обеспечивает небольшое количество правоохранителей. Перед колонной следуют четыре полицейских автомобиля.

Как ожидается, по ходу шествия участники зажгут факелы и пронесут их до площади Независимости, где состоится вече.

Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник, 1 января, в 10 городах Украины состоятся марши в честь дня рождения Степана Бандеры.