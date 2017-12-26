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В Киеве начался марш в честь дня рождения Бандеры

Комментариев: 14
В мероприятии принимают участие около 600 человек из ВО Свобода и Правого сектора.
Торжественное шествие по случаю 109-го дня рождения Бандеры
Торжественное шествие по случаю 109-го дня рождения Бандеры

Торжественное шествие по случаю 109-й годовщины со дня рождения украинского политического деятеля Степана Бандеры началось в понедельник от памятника Тарасу Шевченко в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, всего в мероприятии принимают участие около 600 человек. В руках они держат флаги ВО Свобода, Правого сектора, Конгресса украинских националистов и государственные флаги. Во главе колонны девушка несет большой портрет Бандеры.

Правопорядок обеспечивает небольшое количество правоохранителей. Перед колонной следуют четыре полицейских автомобиля.

Как ожидается, по ходу шествия участники зажгут факелы и пронесут их до площади Независимости, где состоится вече.

Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник, 1 января, в 10 городах Украины состоятся марши в честь дня рождения Степана Бандеры.

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Теги: Киев, Бандера, марш, ВО Свобода, правый сектор
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (14)
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YSL    01.01.2018, 23:26
Оценка:  0
YSL
Типичные дегенераты.
степовик    01.01.2018, 23:29
Оценка:  0
степовик
Швидше це про те, що чужая душа - потемки
степовик    01.01.2018, 23:30
Оценка:  0
степовик
Назвати негарним словом іншу людину легко - а от зрозуміти і знайти спільну мову - набагато важче... Красний Козаче і Київський Чудотворче, молитвами блаженного Феодосія, художника, дивака, миротворця і чудотворця, помилуй нас грішних! Фрипулья!
степовик    01.01.2018, 23:22
Оценка:  -3
степовик
Царство небесне і вічна пам'ять діду Степану і всім людям його епохи, його соратникам і його противникам... Військо Боже - Військо Вічне! Владика Безмежжя, Красний Козаче і Київський Чудотворче, Бог-Христос, молитвами Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас грішних! Фрипулья! Фрипулья! Фрипулья!
Балу    01.01.2018, 21:43
Оценка:  -1
Балу
Ещё не намаршировались???
степовик    01.01.2018, 23:26
Оценка:  0
степовик
Перманентний джихад во славу Триєдиного Владики Безмежжя, Красного Козака і Київського Чудотворця і Його людей під самими різними гаслами і прапорами, про який ще 20 років назад нагадував блаженний Феодосій... у кожного козака свій перфоманс... Господи, помилуй нас грішних! Фрипулья!
степовик    01.01.2018, 23:28
Оценка:  0
степовик
як кажуть: "покой нам только снится"
Древний_Язычник    01.01.2018, 20:35
Оценка:  -8
Древний_Язычник
Тем временем, расеяне в ужасе забились по углам и ведут оттуда беглый фекальный огонь
d@nnilka    01.01.2018, 23:02
Оценка:  +1
d@nnilka
Максимум от смеха
qwsdcvnm    01.01.2018, 20:20
Оценка:  +6
qwsdcvnm
Факелы им в ж опу
Коцман_Бобза    01.01.2018, 20:32
Оценка:  -8
Коцман_Бобза
Оставь свои эротические фантазии при себе.
злат    01.01.2018, 19:25
Оценка:  -8
злат
О!!! Нарешті!!! Так у чому справа? Кацапи, все таки підерасти, чи ні!?\
Терен4М    01.01.2018, 19:22
Оценка:  -8
Терен4М
Героям слава !
злат    01.01.2018, 19:26
Оценка:  -10
злат
Вері вел. Кацап дохляк повний - при чому по всьому Світові!!! Чи, не так друже, брате, сину ....???
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