На Крещатике произошло ДТП с опрокидыванием

В результате столкновения автомобилей Audi и Ford госпитализировали одну женщину.

В Киеве в ночь на вторник, 2 января, на пересечении улиц Крещатик и Институтской (один из автомобилей выехал с улицы Михайловской) произошло столкновение автомобилей Audi и Ford. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Читай также: На Хмельнитчине авто сбило женщину с ребенком

По словам инспектора патрульной полиции, по предварительным данным “произошло лобовое столкновение с опрокидыванием. Audi ехала с Бессарабской площади, а Ford Focus, вероятно, с Европейской площади. Как так случилось — неизвестно. Никто толком не может ничего объяснить“.

С места происшествия скорая забрала пассажирку Audi с сотрясением головного мозга. Водитель перевернутого автомобиля отделался небольшой травмой ноги и шоком.

Пассажирку Audi госпитализировали KyivOperativ

Оба участника аварии утверждают, что ехали на “зелёный“. Это в скором времени уточнят правоохранители, поскольку в данном районе города много камер видеонаблюдения.

Оба участника аварии утверждают, что ехали на "зелёный" KyivOperativ

Движение в сторону Европейской площади было частично затруднено.

Читай также: В центре Киева пьяный водитель разбил несколько авто и остановку

“Мы опросили нескольких свидетелей, которые рассказали, что Ford Focus двигался все таки не с Европейской площади, а со стороны улицы Михайловской. И на горевший для Audi зеленый свет, тот не пропустил ее. Сам же Александр, водитель опрокинутой машины, из-за шока не помнит с какой стороны ехал Ford Focus. По словам полиции, ДТП было лобовое. Но как рассказали очевидцы, Ford Focus не пропустил Audi, которая ехала на зеленый свет“, - попыталось разобраться в ситуации издание.

Напомним, 1 января, во Львовской области столкнулись микроавтобус и автопоезд.