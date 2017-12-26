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На Крещатике произошло ДТП с опрокидыванием

Комментариев: 4
В результате столкновения автомобилей Audi и Ford госпитализировали одну женщину.
Авария случилась в самом центре столицы
Авария случилась в самом центре столицы
KyivOperativ

В Киеве в ночь на вторник, 2 января, на пересечении улиц Крещатик и Институтской (один из автомобилей выехал с улицы Михайловской) произошло столкновение автомобилей Audi и Ford. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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По словам инспектора патрульной полиции, по предварительным данным “произошло лобовое столкновение с опрокидыванием. Audi ехала с Бессарабской площади, а Ford Focus, вероятно, с Европейской площади. Как так случилось — неизвестно. Никто толком не может ничего объяснить“.

С места происшествия скорая забрала пассажирку Audi с сотрясением головного мозга. Водитель перевернутого автомобиля отделался небольшой травмой ноги и шоком.

Пассажирку Audi госпитализировали
Пассажирку Audi госпитализировали
KyivOperativ

Оба участника аварии утверждают, что ехали на “зелёный“. Это в скором времени уточнят правоохранители, поскольку в данном районе города много камер видеонаблюдения.

Оба участника аварии утверждают, что ехали на
Оба участника аварии утверждают, что ехали на "зелёный"
KyivOperativ

Движение в сторону Европейской площади было частично затруднено.

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“Мы опросили нескольких свидетелей, которые рассказали, что Ford Focus двигался все таки не с Европейской площади, а со стороны улицы Михайловской. И на горевший для Audi зеленый свет, тот не пропустил ее. Сам же Александр, водитель опрокинутой машины, из-за шока не помнит с какой стороны ехал Ford Focus. По словам полиции, ДТП было лобовое. Но как рассказали очевидцы, Ford Focus не пропустил Audi, которая ехала на зеленый свет“, - попыталось разобраться в ситуации издание.

 

Напомним, 1 января, во Львовской области столкнулись микроавтобус и автопоезд.

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Теги: авария, Киев, ДТП
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Комментариев (4)
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PUTINCHYIJ    02.01.2018, 11:27
Оценка:  0
PUTINCHYIJ
Секундочку, если лобовое с ул. Михайловская (пострадавший ехал от Бессарабки), то уебaн_ чучело с Михайловской прохyярило три своих полосы и впёрлось на третью полосу встречной. Был, наверное, как всегда трезвое и не отдолбаное в эти тяжкие дни. Сyку на куски порвать не мешало бы, для ума!!!
rashensvoloch    02.01.2018, 11:22
Оценка:  -2
rashensvoloch
50 + 50 = 100 km/h
ГенийПрошлого    02.01.2018, 11:28
Оценка:  +1
ГенийПрошлого
50+50=50(в стенку) вес автомобилей почти одинаковый
PUTINCHYIJ    02.01.2018, 11:28
Оценка:  0
PUTINCHYIJ
Хоть 30 на 30, к чему это, если один в гавно не трезвый!!
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