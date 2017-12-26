В Киеве на полной скорости столкнулись в лоб два автомобиля

В результате ДТП пострадали 4 человека, среди которых ребенок.

В Киеве на улице Стеценко произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает Киев оперативный на своей странице в Facebook.

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ДТП с многочисленными пострадавшими произошло 01.01.2018, около 22:30, между рестораном Дубки и улицей Саратовской. Дорогу не поделили водители автомобилей Audi и Mercedes.

По предварительной информации, Mercedes двигался со стороны станции метро Сырец в сторону Интернациональной площади, Audi - во встречном направлении. Очевидцы аварии утверждают, что Mercedes двигался на большой скорости, а затем вылетел на встречную полосу.

В результате столкновения пострадали все участники аварии - 4 человека. 1 - водитель Mercedes (больше всего пострадал), 3 - семья, в том числе, и ребенок. В салоне Audi зажало пассажирку, которую извлекали сотрудники ГСЧС. Все участники аварии госпитализированы.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Напомним, 1 января в центре Киева пьяный водитель разбил несколько авто и остановку. 30 декабря в Киеве на Днепровской набережной рядом с поворотом на улицу Павла Тычины произошло ДТП, в котором пострадали шесть автомобилей.