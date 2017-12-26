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В Киеве на полной скорости столкнулись в лоб два автомобиля

Комментариев: 2
В результате ДТП пострадали 4 человека, среди которых ребенок.
Сильнее всех пострадал водитель Mercedes
Сильнее всех пострадал водитель Mercedes
facebook.com/KyivOperativ

В Киеве на улице Стеценко произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает Киев оперативный на своей странице в Facebook.

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ДТП с многочисленными пострадавшими произошло 01.01.2018, около 22:30, между рестораном Дубки и улицей Саратовской. Дорогу не поделили водители автомобилей Audi и Mercedes.

По предварительной информации, Mercedes двигался со стороны станции метро Сырец в сторону Интернациональной площади, Audi - во встречном направлении. Очевидцы аварии утверждают, что Mercedes двигался на большой скорости, а затем вылетел на встречную полосу.

В результате столкновения пострадали все участники аварии - 4 человека. 1 - водитель Mercedes (больше всего пострадал), 3 - семья, в том числе, и ребенок. В салоне Audi зажало пассажирку, которую извлекали сотрудники ГСЧС. Все участники аварии госпитализированы.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Напомним, 1 января в центре Киева пьяный водитель разбил несколько авто и остановку. 30 декабря в Киеве на Днепровской набережной рядом с поворотом на улицу Павла Тычины произошло ДТП, в котором пострадали шесть автомобилей. 

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Теги: ДТП, Audi, Mercedes
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Комментариев (2)
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rashensvoloch    02.01.2018, 09:53
Оценка:  +1
rashensvoloch
50 + 50 = 100 km/h
krolikoff_net    02.01.2018, 10:50
Оценка:  +1
krolikoff_net
Аирбэг рассчитан на 90км/ч, да и то, если водитель и пассажир пристегнуты ремнем . 100км/ч - это уже много .
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