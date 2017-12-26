Убийство Ноздровской: в Киеве пикетируют Нацполицию

Акция пройдет в 12:00 во по адресу улица Владимирская, 15.

2 января в Киеве у здания Главного управления Нацполиции пройдет акция с требованием найти убийц юриста и правозащитника из Киевской области Ирины Ноздровской. Об этом говорится в сообщении на странице акции в Facebook.

Акция начнется в 12:00 по адресу Владимирская, 15.

“Собираемся возле областного управления полиции с требованием привлечь все силы к поиску убийцы или убийц Ирины Ноздровской, а также с требованием предоставить охрану дочери Ирины Анастасии, поскольку ей также неоднократно угрожали. Убийцы должны понести наказание, - сказано в сообщении.

Напомним, 1 января в Вышгородском районе Киевской области нашли тело правозащитницы Ирины Ноздровской, которая пропала за три дня до этого. По данному факту открыто уголовное производство по статье “умышленное убийство“. По информации Вышгородского отдела полиции, связь с Ноздровской оборвалась 29 декабря 2017 года, 30 декабря она была объявлена в розыск.

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Ноздровская долгое время добивалась в суде реального наказания для Дмитрия Россошанского - племянника главы Вышгородского райсуда, который в сентябре 2015 года на автомобиле, будучи в состоянии наркотического опьянения, сбил насмерть ее сестру.



В итоге усилиями Ноздровской в июне 2017-го виновника ДТП приговорили к семи годам тюрьмы. А 27 декабря апелляционный суд отказался освободить Россошанского по амнистии и отправил дело в первую инстанцию.