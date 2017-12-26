Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве горел троллейбус с пассажирами

Комментариев: 1
До приезда спасателей водитель самостоятельно пытался потушить огонь.
В Киеве горел троллейбус с пассажирами

В Киеве, в районе станции метро Лесная во время движения загорелся троллейбус с пассажирами. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Согласно сообщению, водитель остановил троллейбус и вывел пассажиров на улицу.

До приезда спасателей водитель самостоятельно пытался потушить огонь, в этом ему помогали автомобилисты.

На месте происшествия работали 4 кареты скорой помощи. Предварительно, обошлось без тяжелых травм.

В районе метро Лесная - затор, не ходит электротранспорт.

Сегодня в Ровно автомобиль Mercedes протаранил бетонный забор и повредил припаркованные за ним пять автомобилей, обломки забора повредили еще 20 машин. 

  

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Liga.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Хюндай    02.01.2018, 21:13
Оценка:  0
Хюндай
Бигмир жжёт в новом году по полной,одни только "хорошие" новости.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь