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В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами

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Инцидент произошел возле метро Лесная.
В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами
dtp.kiev.ua

В Киеве, в районе станции метро Лесная, во время движения загорелся троллейбус с пассажирами. Об этом сообщает dtp.kiev.ua вечером во вторник, 2 января.

Согласно сообщению, водитель остановил троллейбус и вывел пассажиров на улицу.

До приезда спасателей водитель самостоятельно пытался потушить огонь, в этом ему помогали автомобилисты.

На месте происшествия работали 4 кареты скорой помощи. Предварительно, обошлось без тяжелых травм. После пожара в районе метро Лесная образовалась пробка и не ходит электротранспорт.

Ранее в Харькове на ходу загорелся троллейбус.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киев, фото, пожар, пожарные, троллейбус
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Источник: korrespondent.net

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