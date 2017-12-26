В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами
Инцидент произошел возле метро Лесная.
В Киеве, в районе станции метро Лесная, во время движения загорелся троллейбус с пассажирами. Об этом сообщает dtp.kiev.ua вечером во вторник, 2 января.
Согласно сообщению, водитель остановил троллейбус и вывел пассажиров на улицу.
До приезда спасателей водитель самостоятельно пытался потушить огонь, в этом ему помогали автомобилисты.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами
На месте происшествия работали 4 кареты скорой помощи. Предварительно, обошлось без тяжелых травм. После пожара в районе метро Лесная образовалась пробка и не ходит электротранспорт.
Ранее в Харькове на ходу загорелся троллейбус.
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