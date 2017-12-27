Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киевсовет обнародовал схему новой окружной дороги

Комментариев: 2
Строительство дороги планируется начать в 2018 году.
Схема расположения и этапы строительства
Схема расположения и этапы строительства
knk.media

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в этом году начнется строительство новой окружной дороги в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Читай также: МИД Украины принял на работу кота

Построить окружную вокруг столицы Украины поможет китайская корпорация CRBC. Стоимость проекта около 2 миллиардов долларов.

По словам мэра, проект позволит пустить транзитный транспорт в объезд и разгрузить центр города.

Длина новой кольцевой дороги составит около 200 километров. При этом она будет проходить через населенные пункты: Ворзель, Глеваху, Украинку, Борисполь и Старые Петровцы.

Детальная схема
Детальная схема
knk.media

Напомним, 30 декабря мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в 2018 году столичная власть представит проект Генерального плана Киева. Ранее 22 декабря Киевский городской совет утвердил бюджет на 2018 год с доходной и расходной частями по более 49 млрд гривен.

Поделись:
Теги: КГГА, Кличко, окружная дорога, схема, строительство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
mig83    03.01.2018, 10:12
Оценка:  -1
mig83
Сколько ж миллиардов они на этом украдут?!
US_    03.01.2018, 10:56
Оценка:  +1
US_
Успокойтесь... Никто ЭТО в таком виде, да и вообще, строить не будет... Начнем с того, что там все застроено дачами и коттеджами и надо сносить сотни и сотни домов, а под это даже закона нет. Во вторых, окружная на расстоянии 50 км от Киева малоперспективна в ближайшие 30 лет. Ездить по ней некуда.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь