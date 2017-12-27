Киевсовет обнародовал схему новой окружной дороги

Строительство дороги планируется начать в 2018 году.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в этом году начнется строительство новой окружной дороги в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Построить окружную вокруг столицы Украины поможет китайская корпорация CRBC. Стоимость проекта около 2 миллиардов долларов.

По словам мэра, проект позволит пустить транзитный транспорт в объезд и разгрузить центр города.

Длина новой кольцевой дороги составит около 200 километров. При этом она будет проходить через населенные пункты: Ворзель, Глеваху, Украинку, Борисполь и Старые Петровцы.

Детальная схема knk.media

Напомним, 30 декабря мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в 2018 году столичная власть представит проект Генерального плана Киева. Ранее 22 декабря Киевский городской совет утвердил бюджет на 2018 год с доходной и расходной частями по более 49 млрд гривен.