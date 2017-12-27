В новогоднюю ночь киевский фуникулер побил новый рекорд

По данным Киевпастранса, столичный фуникулер перевез за ночь более 37 тысяч человек к главной елке страны на Софиевской площади .

В Киеве в новогоднюю ночь фуникулер установил новый рекорд по количеству перевезенных пассажиров, которые хотели посмотреть главную елку страны на Софиевской площади. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевпастранс.

"В этом году он побил свой рекорд и перевез на 2142 пассажиров больше, чем в прошлом году, - это 37 102 пассажира за ночь", - отметили в пресс-службе.

В этом году запланирована масштабная реконструкция фуникулера, которая предусматривает ремонт верхней и нижней станций, машинного отделения, путей и замену самых вагонов на более современные.

В новогоднюю ночь более одного миллиона киевлян и гостей города смогли вовремя и беспрепятственно попасть домой.

С 31 декабря на 1 января столичный метрополитен работал на три часа дольше, продлили работу и наземного транспорта, последний заезд пройдет около 4-5 утра.