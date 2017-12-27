Декабрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 136 лет

По данным метеорологов, всего в декабре было установлено пять температурных рекордов.

Декабрь 2017 года в Киеве стал одним из самых теплых за 136 лет наблюдения. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Среднемесячная температура воздуха декабря в столице составила +1,6 °С, что превышает климатическую норму на 3,9 °С... Холоднее всего в Киеве было 11-го числа, когда минимальная температура опустилась до 3,8 °С мороза, а теплее уже через пять дней, когда максимальная температура достигла +9,8 °С", - сказано в сообщении на сайте обсерватории.

Как отметили в обсерватории, осадков в декабре выпало 129 мм, что составило две с половиной месячные нормы. В результате он занял второе место среди самых влажных с 1891 года, а в этом году - первое. Максимальная высота снежного покрова на проспекте Науки, 37 19 декабря достигла 35 см, но до 27 числа он уже полностью сошел.

По данным метеорологов, декабрь также стал вторым среди влажных с 1891 года благодаря выпадению 129 миллиметров осадков, что составило две с половиной месячные нормы, сообщили в обсерватории.

Всего в декабре было установлено пять температурных рекордов.

Последний температурный рекорд был побит в Киеве 29 декабря - специалисты зафиксировали самую теплую ночь с 1881 года.