В Киеве на Большой Окружной столкнулись два автомобиля

Одного из водителей спасатели вырезали из машины.

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На Большой Окружной столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Информатор.

ДТП произошло около автосалона Toyota. Столкнулись Geely CK и Skoda Octavia. Один из водителей сильно пострадал.

Один из водителей сильно пострадал kiev.informator.ua

Как сообщают патрульные, Geely, выезжая из заправки, пересекла почти четыре полосы движения, чем нарушила Правила дорожного движения. Из-за этого в боковую часть ей на полном ходу влетела Skoda. От удара первую машину развернуло и она врезалась в ограждение.

Другой водитель не пострадал kiev.informator.ua

Автомобиль был сильно поврежден, потому водитель самостоятельно не смог выбраться. Человека пришлось вырезать из машины спасателям. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас его оперируют в одной из городских больниц. Другой водитель не пострадал.

От удара машину развернуло и она влетела в ограждение kiev.informator.ua

На месте работала патрульная полиция, медики и спасатели.

Напомним, 2 января в Киеве возле Житомирской трассы произошло ДТП с участием судьи, который после столкновения попытался скрыться на автомобиле скорой помощи. 3 января на Гостомельской трассе, примерно в двух километрах от Киева произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.