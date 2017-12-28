В Киеве на Большой Окружной столкнулись два автомобиля
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На Большой Окружной столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Информатор.
ДТП произошло около автосалона Toyota. Столкнулись Geely CK и Skoda Octavia. Один из водителей сильно пострадал.
Как сообщают патрульные, Geely, выезжая из заправки, пересекла почти четыре полосы движения, чем нарушила Правила дорожного движения. Из-за этого в боковую часть ей на полном ходу влетела Skoda. От удара первую машину развернуло и она врезалась в ограждение.
Автомобиль был сильно поврежден, потому водитель самостоятельно не смог выбраться. Человека пришлось вырезать из машины спасателям. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас его оперируют в одной из городских больниц. Другой водитель не пострадал.
На месте работала патрульная полиция, медики и спасатели.
Напомним, 2 января в Киеве возле Житомирской трассы произошло ДТП с участием судьи, который после столкновения попытался скрыться на автомобиле скорой помощи. 3 января на Гостомельской трассе, примерно в двух километрах от Киева произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.