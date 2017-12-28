В первый день 2018 года в Киеве родились 55 детей

Среди новых киевлян - 33 мальчика и 22 девочки.

В первый день нового 2018 года в Киеве родились 55 детей. Об этом сообщается в отчете Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации.

Согласно представленной информации, среди новорожденных - 33 мальчика и 22 девочки.

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“Первый мальчик, который родился через одну минуту после наступления Нового года, родился именно в нашем роддоме“, - рассказал заместитель главного врача роддома №5 в Киеве Дмитрий Говсеев в эфире телеканала 112 Украина.

Напомним, в поселке Глеваха недалеко от Киева в новогоднюю ночь группа подростков жестоко избила несовершеннолетнего сына чиновницы.