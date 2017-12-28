Камера засняла, как в Киеве в магазине украли iPhone

За сутки в двух Сильпо зафиксировали кражи.

В Киеве в супермаркете украли дорогой телефон скриншот

В среду, 3 января, в Киеве в двух магазинах Сильпо в Киеве камеры наблюдения зафиксировали кражи. Видео опубликовал паблик Киев Оперативный.

В частности, 03.01.2018 в 05:52 утра ул. Теодора Драйзера, 8, (Троещина), в супермаркете Сильпо мужчина на видео (в серой шапке, черная курточка, красные штаны, белые кроссовки) вскрыл прилавок и украл продукцию.

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“Всех небезразличных прошу помочь найти этого человека. Анонимность и вознаграждение гарантирую!“, - пишет автор публикации.

В тот же день, но около 22:00 в Сильпо на Еленовской, 3 другой человек, которого тоже засняла камера, похитил мобильный телефон iPhone 7. Если вы узнали подозреваемого, автор просит обратиться в Подольское управление полиции.

Напомним, 26 декабря в центре Киева неизвестные за пару минут ограбили магазин верхней одежды - украли около 40 шуб.

В декабре в Одесской области подросток ограбил кондитерский магазин и съел украденные пирожные.