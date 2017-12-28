В столице возле ТРЦ Караван прорвало трубу с горячей водой.

В Киеве возле ТРЦ Караван прорвало трубу с горячей водой. Об этом в четверг, 4 января, сообщает портал dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

"На место выехали ремонтники. Движение ограничено", – говорится в сообщении.

На фото видно, как улицу залило кипятком.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве улицу залило кипятком

Напомним, ранее в Киеве на углу улиц Ямской и Лабораторной прорвало трубу теплотрассы.