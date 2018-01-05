На Оболони совершили поджог авто муниципальной полиции

Запуск работы первых экипажей муниципальной полиции был обеспечен силами общественности.

В Оболонском районе столицы 4 января в 0:40 на улице Новоконстантиновской, возник пожар, сгорели три автомобиля марки Volkswagen, они принадлежали общественному формированию по охране общественного порядка и государственной границы Муниципальная полиция Киева.

Об этом сообщает Киев Оперативный со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.

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“На место происшествия немедленно были направлены бойцы 14-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что на территории одного из столичных предприятий горят три автомобиля марки Volkswagen. Уже в 1:12 пожар был полностью ликвидирован. В результате возгорания автомобиля сгорели полностью. Причина возгорания трех автомобилей устанавливается правоохранительными органами“, - говорится в сообщении.

Оболонское управления ГУ Национальной полиции города Киева по факту поджога автомобилей открыло уголовное производство по ст. 194, ч.2 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом).

Стоит отметить, что запуск работы первых экипажей муниципальной полиции на Подоле был обеспечен силами общественности.

Работа муниципальной полиции была обеспечена силами общественности facebook.com/KyivOperativ

В последнее время жители района “увидели реальное снижение криминогенной ситуации“.

“И вот получили классическое “антимайдановское сообщение“- как в январе 2014-го вновь активистам курят машины“, - указано в сообщении.

Как сообщалось, в ноябре во время встречи в мэрии Виталий Кличко и Рудольф Джулиани обсудили совершенствование и развитие системы безопасности в Киеве и вопросы создания муниципальной полиции.

Напомним, в ночь на 4 января дом сумского депутата забросали коктейлями Молотова.