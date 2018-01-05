В Киеве на Бессарабке Mercedes спровоцировал тройную аварию

На перекрестке столкнулись Mercedes на польских номерах, Volkswagen Polo и автомобиль службы такси Uber - Ford Mondeo.

В ночь на 5 января на Бессарабской площади произошло тройное ДТП с участием Mercedes на польских номерах, Volkswagen Polo и автомобиля службы такси Uber. Об этом сообщает Информатор.

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По словам водителя Volkswagen, причиной ДТП стало то, что Mercedes пытался повернуть с улицы Бассейной на Большую Васильковскую, хотя это строго запрещено. Нарушение заметили патрульные, которые двигались за автомобилем, чтобы оштрафовать нарушителя, но случилось ДТП.

“Я ехал на зеленый свет вниз по бульвару Шевченко. Mercedes резко завернул с Бассейной. Я пытался уйти от столкновения, но скользящим ударил его в бок. У него при себе даже нет документов на машину“, - рассказывает водитель Volkswagen.

От удара Mercedes отбросило и тот задел такси Uber, которое двигалось в сторону улицы Крещатик. Никто не пострадал. На месте работала патрульная полиция.

Напомним, 3 января в Киеве на Гостомельской трассе, примерно в двух километрах от Киева произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 4 января в Киеве на Большой Окружной столкнулись два автомобиля.