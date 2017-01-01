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В Киеве в рождественскую ночь метро будет работать дольше

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Киевский метрополитен в ночь на 7 января будет работать на 3 часа дольше.
Киевметрополитен поздравляет всех с праздником
Киевметрополитен поздравляет всех с праздником
kp.ua

Киевский метрополитен в рождественскую ночь будет работать на 3 часа дольше.

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Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена в Facebook.

“Друзья! Поздравляем всех наших пассажиров с Рождеством! Планируйте колядки допоздна“, - говорится в сообщении.

Последний поезд с центра примерно в 03:15
Последний поезд с центра примерно в 03:15
facebook.com/kyivmetro

Подземка также отмечает, что последний поезд отправляется с каждой станции в разное время. С центра города - примерно в 03:15.

Напомним, 4 января Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сообщил, что в Киеве в ночь с 6 на 7 января наземный пассажирский транспорт будут работать на 3 часа дольше. Фуникулер будет работать до 2:00.

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Теги: Рождество, праздник, метро, график
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