В Киеве в рождественскую ночь метро будет работать дольше
Киевский метрополитен в ночь на 7 января будет работать на 3 часа дольше.
Киевский метрополитен в рождественскую ночь будет работать на 3 часа дольше.
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Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена в Facebook.
“Друзья! Поздравляем всех наших пассажиров с Рождеством! Планируйте колядки допоздна“, - говорится в сообщении.
Подземка также отмечает, что последний поезд отправляется с каждой станции в разное время. С центра города - примерно в 03:15.
Напомним, 4 января Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сообщил, что в Киеве в ночь с 6 на 7 января наземный пассажирский транспорт будут работать на 3 часа дольше. Фуникулер будет работать до 2:00.