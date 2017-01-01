В Киеве вооруженный мужчина хотел ограбить магазин

Мужчина украл пять рюкзаков, электробритву. Продавцы не растерялись и нажали “тревожную“ кнопку“.

В Киеве в четверг вечером, 4 января, вооруженный ножом мужчина пытался ограбить магазин бытовой техники на улице Вербицкого. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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“Неизвестный под видом покупателя зашел в магазин Фокстрот, который расположен по ул. Вербицкого, достал из кармана нож и начал угрожать расправой. В конце концов, украл пять рюкзаков, электробритву и пытался украсть ноутбук. Продавцы не растерялись и нажали “тревожную“ кнопку“, – говорится в сообщении.

В итоге прибывшая охрана задержала вора.

Напомним, в декабре в Киеве произошло жестокое нападение на продавщицу в продуктовом магазине. А 3 января камеры наблюдения зафиксировали две кражи в супермаркетах Киева.