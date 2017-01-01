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Новый год на Софийской площади встретили 130 тыс человек - КГГА

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По данным городской администрации, 2018-й год у главной елки страны в столице встретили 125-130 тыс киевлян и гостей города.
Новый год на Софийской площади встретили 130 тыс человек - КГГА

Около 125-130 тыс киевлян и гостей города встретили Новый 2018 год в центре столицы - на Софийской площади, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Заместитель главы КГГА Алексей Резник уточнил, что это - рекорд с 2015 года.

"Для сравнения: в 2015 году на Софийской встречали (Новый год - ред.) чуть больше 40 тысяч украинцев, 2016 - около 70 тысяч, 2017 - около 100 тысяч. На моей памяти только одна новогодняя ночь собрала больше людей вместе - Новый год-2014. В ту ночь, если память не изменяет, нас было где-то полмиллиона на Майдане", - рассказал он.

31 декабря около сотни байкеров провели мотопробег, в рамках которого приехали в Международный аэропорт Киев встречать Снегурочек, "которые прилетели из холодных стран".

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Источник: Liga.net

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