Авария произошла в центре столицы.

В Киеве на улице Лаврской водитель на Audi в субботу, 6 января, не справился с управлением и разбил еще две машины. Об этом сообщает сервис dtp.kiev.ua.

Водитель Audi с литовскими номерами не справился с управлением на узкой дороге, наехал на бордюр и протаранил Chevrolet, который стоял на светофоре. От удара Шевроле отбросило на Toyota Prado.

По предварительной информации, водитель Audi пьяным не был.

В результате ДТП серьезно пострадали два человека: пассажиры из Audi и Chevrolet. Их срочно госпитализировали в больницу. На месте аварии работают сотрудники полиции.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве водитель Audi не вошел в поворот и разбил две машины

Напомним, в Макеевке 1 января пьяный водитель автомобиля на российских номерах выехал на тротуар и сбил четырех человек.