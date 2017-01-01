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В Киеве водитель Audi не вошел в поворот и разбил две машины

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Авария произошла в центре столицы.
В ДТП разбились три машины
В ДТП разбились три машины

В Киеве на улице Лаврской водитель на Audi в субботу, 6 января, не справился с управлением и разбил еще две машины. Об этом сообщает сервис dtp.kiev.ua.

Водитель Audi с литовскими номерами не справился с управлением на узкой дороге, наехал на бордюр и протаранил Chevrolet, который стоял на светофоре. От удара Шевроле отбросило на Toyota Prado.

По предварительной информации, водитель Audi пьяным не был.

В результате ДТП серьезно пострадали два человека: пассажиры из Audi и Chevrolet. Их срочно госпитализировали в больницу. На месте аварии работают сотрудники полиции.

Напомним, в Макеевке 1 января пьяный водитель автомобиля на российских номерах выехал на тротуар и сбил четырех человек.

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Теги: Киев, ДТП, фото, авария
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Источник: korrespondent.net

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