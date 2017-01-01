В Киеве водитель Audi не вошел в поворот и разбил две машины
В Киеве на улице Лаврской водитель на Audi в субботу, 6 января, не справился с управлением и разбил еще две машины. Об этом сообщает сервис dtp.kiev.ua.
Водитель Audi с литовскими номерами не справился с управлением на узкой дороге, наехал на бордюр и протаранил Chevrolet, который стоял на светофоре. От удара Шевроле отбросило на Toyota Prado.
По предварительной информации, водитель Audi пьяным не был.
В результате ДТП серьезно пострадали два человека: пассажиры из Audi и Chevrolet. Их срочно госпитализировали в больницу. На месте аварии работают сотрудники полиции.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве водитель Audi не вошел в поворот и разбил две машины
Напомним, в Макеевке 1 января пьяный водитель автомобиля на российских номерах выехал на тротуар и сбил четырех человек.