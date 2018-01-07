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В Киеве на Подоле произошло убийство

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Тело мужчины нашли возле входа в подъезд жилого дома.
Убийство на столичном Подоле
Убийство на столичном Подоле
facebook.com/KyivOperativ/

Сегодня, 7 января, в Киеве на улице Константиновской произошло убийство. Об этом 6 января сообщил на своей странице в Facebook Киев Оперативный.

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Как отмечается, ночью на линию 102 позвонила женщина и сообщила о том, что на ул. Константиновской, 27 (Подол), убит человек.

По сообщению женщины, весь подъезд был в крови, а след тянулся от квартиры на втором этаже на улицу. Соседи также добавили, что в этой квартире постоянно звучит музыка, а жители любят употреблять алкогольные напитки.

На место немедленно прибыли наряды патрульной полиции, на улице, почти напротив входа в подъезд, нашли мертвого мужчину возрастом около 40 лет.

Также, на место были направлены кинологи и следственно-оперативная группа.

Обстоятельства убийства устанавливаются, продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, 3 января в Киеве убийца под домашним арестом совершил еще одно убийство.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киев, смерть, убийство
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Комментариев (1)
степовик    07.01.2018, 11:24
Оценка:  -1
степовик
Красний Козаче і Київський Чудотворче. Бог-Христос, молитвами блаженного Феодосія і всіх святих, помилуй нас грішних!
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