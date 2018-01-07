В Киеве засняли дебош двух неадекватных братьев

Двое пьяных мужчин сначала приставали к посетителям магазина, а потом бросались на охранников и прибывших на место полицейских.

На улице Даниила Щербаковского задержали двух пьяных мужчин, которые оказались братьями. Это произошло возле АТБ, куда они пришли “заправляться“.

Как сообщает Киев Оперативный, в магазине братья пристали к троим молодым людям. Возник конфликт, охрана вывела всех участников на улицу. Там братья затеяли драку, но проиграли - одному порвали губу и разбили нос.

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Небезразличные граждане вызвали скорую и полицию, но братья были черезчур пьяные и подумали, что именно сотрудники АТБ их избили и начали на них бросаться. Полиция повязала обоих. Более трезвый и целый брат сначала вел себя более -менее нормально, пока “Лёша“ орал благим матом и истерички хохотал и плакал, но в итоге “сорвался“ и уже в патрульном автомобиле бился головой о стекло.

Мужчина с разбитым лицом потерял довольно много крови, пока валялся на земле. Оказывать себе помощь он медикам не давал, поскольку видел во всех окружающих врагов.

Предупреждение: На видео кровь и нецензурная лексика

Ранее в Сети появилось видео, как под Киевом полицейские при задержании побили преступников, сбивших маму с коляской.