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Срезали брови: подробности загадочного убийства в Киеве

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Возле тела в крови нашли игральную карту.
Известно, что погибший - уроженец Херсонской области
Известно, что погибший - уроженец Херсонской области
tsn.ua

Появились новые детали убийства, которое произошло в ночь на 7 января в Подольском районе Киева. ТСН нашла человека, который видел тело погибшего.

Свидетель сообщил, что на теле убитого были тюремные татуировки. В квартире, где был ранен, он не жил - вероятно, приходил туда играть в карты.

“Было три-четыре ножевых ранения в ногу. Три удара. И брови срезаны. Там ребята в карты играли. Была оставлена какая-то карта - отдельно лежала в крови“, - рассказал мужчина.

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След крови тянется от квартиры №4 на втором этаже через весь подъезд до улицы.  Полиция не указывает, вытащили ли тело на улицу или он был еще жив и вышел сам. Известно, что погибший не местный - это 48-летний житель Херсонской области. Других подробностей правоохранительные органы не раскрывают.

Дом на Константиновской не “простой“ - тут живут не только рядовые киевляне, но и бывшие судьи. Периметр оборудован видеокамерами. А вот какие люди живут в квартире №4, кем работают, ни соседи, ни полиция говорить не желают.

Полиция открыла уголовное производство за умышленное убийство. И никого пока не задержала.

Напомним, в январе в Киеве суд приговорил к семи годам тюрьмы женщину, которая во время ссоры убила своего знакомого и выбросила тело в мусорный бак.

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Теги: Киев, убийство, Подол
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