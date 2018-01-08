Пожар в Киеве на Рождество унес жизнь женщины

Когда приехали спасатели, женщина уже была мертва.

В Киеве вечером 7 января возник пожар на Русановке. К сожалению, он унес жизнь человека. Об этом сообщила пресс-служба столичной ГСЧС.

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Трагедия произошла около 20:30. Загорелась квартира на седьмом этаже в 9-этажном жилом доме на бульваре Алексея Давыдова, 19. По приезду на место происшествия спасатели установили, что горел диван с распространением огня на площадь 10 кв. м. В 21:06 пожар был локализован, а в 21: 26 -ликвидирован.

Во время тушения пожара было обнаружено тело женщины 1949 года рождения, которая находилась в одной из комнат квартиры.

На месте пожара работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 20 человек личного состава. Причина пожара и обстоятельства смерти человека будут установлены правоохранительными органами.

Напомним, в декабре в Киеве на Печерске горел салон красоты в жилом доме. 15 человек эвакуировали.