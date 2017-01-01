В Киеве пьяный мужчина устроил драку в кафе
В Оболонском районе Киева в воскресенье, 7 января, мужчина устроил драку в одном из кафе из-за замечания о нарушении правил дорожного движения.
Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.
Читай также: В Днепре неизвестные устроили стрельбу, есть раненые
Сообщается, что пьяный парень переходил дорогу в неположенном месте и едва не попал под колеса авто. Компания, которая ехала в автомобиле сделала нарушителю замечание и поехала в кафе на Приозерной, 2б.
Позже, уже же с друзьями (тоже хорошо выпившими), туда же явился нарушитель ПДД и устроил драку.
Пьяных хулиганов задержал наряд полиции охраны. В результате конфликта в помещении кафе выбита дверь, поврежден холодильник, люди отделались незначительными травмами.
Напомним, 3 января в Днепре пьяный мужчина напал с ножом на банкомат.