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В Киеве пьяный мужчина устроил драку в кафе

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Мужчина решил "отомстить" за замечание про переход дороги в неустановленном месте.
Участники драки получили незначительные травмы
Участники драки получили незначительные травмы
facebook.com/KyivOperativ

В Оболонском районе Киева в воскресенье, 7 января, мужчина устроил драку в одном из кафе из-за замечания о нарушении правил дорожного движения.

Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

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Сообщается, что пьяный парень переходил дорогу в неположенном месте и едва не попал под колеса авто. Компания, которая ехала в автомобиле сделала нарушителю замечание и поехала в кафе на Приозерной, 2б.

Позже, уже же с друзьями (тоже хорошо выпившими), туда же явился нарушитель ПДД и устроил драку.

Пьяных хулиганов задержал наряд полиции охраны. В результате конфликта в помещении кафе выбита дверь, поврежден холодильник, люди отделались незначительными травмами. 

Напомним, 3 января в Днепре пьяный мужчина напал с ножом на банкомат.

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Теги: Киев, драка, пьяный, кафе
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