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Убийство на Подоле: полиция задержала двух подозреваемых

Комментариев: 1
По версии правоохранителей, к убийству мужчины причастны 35-летняя уроженка Запорожской области и 31-летний ранее судимый житель Донецкой области.
Убийство на Подоле: полиция задержала двух подозреваемых

7 января около полуночи в полицию поступило сообщение об обнаружении на улице Константиновской мужчины с признаками насильственной смерти. Уже на следующие сутки после совершения преступления подозреваемых задержали и доставили в управление полиции для проведения всех необходимых следственных действий, сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

Правоохранители установили, что к убийству мужчины причастны 35-летняя уроженка Запорожской области и 31-летний ранее судимый житель Донецкой области.

По предварительным данным, в одной из квартир во время употребления алкогольных напитков у фигурантов возник внезапный конфликт с потерпевшим. В результате 48-летний уроженец Херсонской области получил колото-резаное ранение. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники вытащили тело мужчины из квартиры на улицу, где его вскоре заметили соседи и вызвали полицию.

По данному факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Готовятся материалы на объявление сообщение о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

СМИ со ссылкой на очевидца писали, что у погибшего были срезаны брови, а возле трупа нашли в крови игральную карту.

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Источник: Liga.net

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Комментариев (1)
пАчую_кожнАгА    08.01.2018, 21:28
Оценка:  -3
пАчую_кожнАгА
Так ни на что другое быдлопролетариат и не способен. Дурная генетическая наследственность может измениться только через 10 поколений!!!
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