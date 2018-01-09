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В Киеве покупатели задержали укравшего робота вора

Комментариев: 1
Полицейские выяснили, что мужчина взял с прилавка интерактивного робота стоимостью 3,5 тыс грн и, положив в сумку, выбежал из магазина.
Такая игрушка стоит 3,5 тыс. грн
Такая игрушка стоит 3,5 тыс. грн

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В Киеве на Оболони злоумышленник украл с прилавка магазина гаджетов работа на радиоуправлении и пытался убежать. Но его поймали очевидцы, как только он вышел из магазина, и передали полицейским. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Во время отработки Оболонского района сотрудники оперативно-поискового отдела столичной полиции заметили неизвестного, которого у выхода из магазина держали люди.

Полицейские выяснили, что мужчина взял с прилавка интерактивного робота стоимостью 3,5 тыс грн и, положив в сумку, выбежал из магазина.

Во время общения с полицейскими мужчина признался в содеянном. Проведя поверхностный осмотр, оперативники обнаружили у правонарушителя похищенную вещь.

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По данному факту следственным отделом начато уголовное производство с предварительной квалификацией - покушение на кражу.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

33-летнего киевлянина проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. 

Напомним, в Киеве 4 января вооруженный ножом мужчина пытался ограбить магазин бытовой техники на улице Вербицкого.

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Теги: Киев, кража, робот, игрушки, вор
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Комментариев (1)
morpeh66    09.01.2018, 11:36
Оценка:  +1
morpeh66
Из названия получается, что вор это робот.
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