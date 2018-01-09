В Киеве в лесополосе нашли расчлененное тело - СМИ
Пока не удалось установить даже пол погибшего.
Киеве в лесополосе Дарницкого района нашли останки человека, тело которого расчленили.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Читай также: Убийство Ноздровской впервые прокомментировал Порошенко“В лесу, что возле нашего дома, нашли тело, которое не могут опознать. Точнее, куски тела. Человека расчленили настолько, что даже не удалось установить: это был мужчина или женщина“, – рассказала киевлянка.
По словам женщины, для возможного опознания полицейские показывали фото жителям домов, расположенных рядом с местом жуткой находки.
“Объяснив, что это кусок руки, на котором находится татуировка, попросили присмотреться и вспомнить, не видели ли у кого-то похожей. Рассмотрев, я поняла, что кожа жертвы была снята, поскольку этот кусок тела был натянут на обычную бутылку (ради фото)“, – добавила она.
По словам правоохранителей, убийство было совершено накануне Нового года.
Напомним, 5 декабря в Киеве возле улицы Алма-Атинской нашли отрезанную человеческую руку.