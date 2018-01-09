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В Киеве в лесополосе нашли расчлененное тело - СМИ

Комментариев: 5
Пока не удалось установить даже пол погибшего.
Убийство произошло накануне Нового года
Убийство произошло накануне Нового года
run-and-travel.com

Киеве в лесополосе Дарницкого района нашли останки человека, тело которого расчленили.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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“В лесу, что возле нашего дома, нашли тело, которое не могут опознать. Точнее, куски тела. Человека расчленили настолько, что даже не удалось установить: это был мужчина или женщина“, – рассказала киевлянка.
 
По словам женщины, для возможного опознания полицейские показывали фото жителям домов, расположенных рядом с местом жуткой находки.
 
“Объяснив, что это кусок руки, на котором находится татуировка, попросили присмотреться и вспомнить, не видели ли у кого-то похожей. Рассмотрев, я поняла, что кожа жертвы была снята, поскольку этот кусок тела был натянут на обычную бутылку (ради фото)“, – добавила она.
 
По словам правоохранителей, убийство было совершено накануне Нового года.
 
Напомним, 5 декабря в Киеве  возле улицы Алма-Атинской  нашли отрезанную человеческую руку. 
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Теги: Киев, Дарницкий район, тело, убийство, расчленение
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Комментариев (6)
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Maxxwell    09.01.2018, 22:45
Оценка:  -1
Maxxwell
Не определят пол убиенного(ой)?! Что говорить об убийце(ах)???
Хюндай    09.01.2018, 22:44
Оценка:  +16
Хюндай
Чем дальше тем всё страшнее новости на Бигмире.
Коцман_Бобза    09.01.2018, 22:44
Оценка:  -1
Коцман_Бобза
Мы все умрем!!!
Maxxwell    09.01.2018, 22:44
Оценка:  +3
Maxxwell
Да неужели?! А я думал, что буду жить вечно.
Хюндай    09.01.2018, 22:46
Оценка:  +1
Хюндай
Сомневаюсь,у нас есть вечная рада,одни "Маклауды" да и только.
Maxxwell    09.01.2018, 22:45
Оценка:  +1
Maxxwell
Всё "лучшее" впереди!)
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