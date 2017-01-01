Как киевляне называли детей в 2017-м: популярные и странные имена

Юристы предупреждают родителей об ответственности при выборе имени для новорожденных, чтобы в будущем не пришлось менять.

Главное теруправление юстиции в г.Киеве опубликовало список самых популярных и экзотических имен, которые киевляне давали новорожденным в 2017 году.



Самыми популярными именами для дочерей были София, Злата, Ева, Екатерина, Анастасия, Алиса, Анна, Елизавета, Полина, Карина, Вероника, Милана, Кира, Соломия.

Среди редких имен, которыми родители называли детей - Анфиса, Асфея, Айоланта, Квитка-Наталья, Лелея, Лисана, Милания, Мирабелла, Рафаэлла, Радомера, Жва-Федорика, Юнона, Мелодия, Шантай, Элеонора, Доминика, Эмисия, Лика, Аоира, Афина, Виола, Эльза, Глория.

При выборе имени для мальчиков родители чаще всего предпочитали имена Артем, Иван, Максим, Марк, Дмитрий, Михаил, Александр, Тимофей, Владислав, Матвей, Илья, Андрей.

Среди редких имен мальчиков популярны были следующие: Аристотелис, Всеволод, Эммануэль, Михей, Ангел, Ори, Ноэль, Трифон, Фаддей, Лукас, Ареф, Роберт, Леон, Дорофей, Арон, Боремир, Адольф, Антип, Эрнст, Альваро, Орфес, Оушен, Ноа-Габ, Прохор-Джай.



Имена Мирон, Борис, Захар и Всеволод особой популярностью в 2017 году не пользовались.

Всего за прошедший год в столице родились около 36 тысяч детей. С 2016 года эти показатели почти не изменились (36722 ребенка годом ранее).

В ГТУ юстиции напоминают, что к выбору имени ребенка родителям следует относиться со всей ответственностью, чтобы детям в будущем не пришлось менять имя в юридическом порядке.