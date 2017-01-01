Названы самые популярные в Киеве имена детей в 2017 году

Всего за 2017 год в столице родились около 36 тысяч детей.

Опубликован список самых имен, которые киевляне давали новорожденным в 2017 году 112 Украина

Главное теруправление юстиции в Киеве опубликовало список самых популярных и экзотических имен, которые киевляне давали новорожденным в 2017 году. Об этом во вторник, 9 января, сообщается на сайте ведомства.

Так, самыми популярными именами для дочерей были София, Злата, Ева, Екатерина, Анастасия, Алиса, Анна, Елизавета, Полина, Карина, Вероника, Милана, Кира, Соломия.

Среди редких имен, которыми родители называли детей, – Анфиса, Асфея, Айоланта, Квитка-Наталья, Лелея, Лисана, Милания, Мирабелла, Рафаэлла, Радомера, Жва-Федорика, Юнона, Мелодия, Шантай, Элеонора, Доминика, Эмисия, Лика, Аоира, Афина, Виола, Эльза, Глория.

При выборе имени для мальчиков родители чаще всего предпочитали имена Артем, Иван, Максим, Марк, Дмитрий, Михаил, Александр, Тимофей, Владислав, Матвей, Илья, Андрей.

Среди редких имен мальчиков популярны были такие: Аристотелис, Всеволод, Эммануэль, Михей, Ангел, Ори, Ноэль, Трифон, Фаддей, Лукас, Ареф, Роберт, Леон, Дорофей, Арон, Боремир, Адольф, Антип, Эрнст, Альваро, Орфес, Оушен, Ноа-Габ, Прохор-Джай.

Имена Мирон, Борис, Захар и Всеволод особой популярностью в 2017 году не пользовались.

Всего за 2017 год в столице родились около 36 тысяч детей. С 2016 года эти показатели почти не изменились (36 722 ребенка годом ранее).

Напомним, самыми популярными именами, которые родители давали рожденным с начала 2017 года киевлянам, стали София и Тимофей.