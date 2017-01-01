Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Полиция ищет взрывчатку в двух пригородных поездах

Комментариев: 0
Речь идет о поездах Киев-Роток и Киев-Фастов.
Полиция ищет взрывчатку в двух пригородных поездах

Полиция, после получения анонимных сообщений, ищет взрывчатку в двух пригородных поездах Укрзалізниці. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Звонок с угрозой поступил в 17.40. Звонивший сообщил о минировании поездов №6083 сообщением Киев-Роток. В рейс поезд должен был отправиться в 18:10. Поезд задержали на станции Киев-Пассажирский. Пассажиры эвакуированы.

Также неизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании электропоезда №6019 Киев-Фастов, который в данный момент находится в Фастове.

Проводятся оперативно-розыскные действия по выявлению взрывных устройств.

 

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Liga.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь