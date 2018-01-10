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В Киевской области "заминировали" два поезда

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Полиция ищет взрывчатку в поездах № 6083 Киев – Роток и № 6019 Киев – Фастов.
В Украине "заминировали" два электропоезда
В Украине "заминировали" два электропоезда
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Неизвестный сообщил в полицию о минировании двух поездов в Киеве и Фастове. Об этом во вторник, 9 января, сообщает пресс-служба Укрзализныци в соцсети Facebook

"В 17:40 поступил анонимный звонок работникам полиции о минировании электропоезда № 6083 сообщением Киев – Роток. В рейс поезд должен был отправиться в 18:10. Поезд был задержан на станции Киев-Пассажирский, пассажиры эвакуированы. Также неизвестный звонил в полицию и сообщил о минировании электропоезда № 6019 Киев – Фастов, который на данный момент находится в Фастове", – говорится в сообщении. 

На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия по выявлению взрывных устройств.

Напомним, ранее неизвестный заминировал весь метрополитен в Киеве.

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Теги: Киев, Поезд, Укрзализныця, минирование, мина, Фастов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Коцман_Бобза    10.01.2018, 00:09
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Коцман_Бобза
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