В Киевской области "заминировали" два поезда

Полиция ищет взрывчатку в поездах № 6083 Киев – Роток и № 6019 Киев – Фастов.

Неизвестный сообщил в полицию о минировании двух поездов в Киеве и Фастове. Об этом во вторник, 9 января, сообщает пресс-служба Укрзализныци в соцсети Facebook

"В 17:40 поступил анонимный звонок работникам полиции о минировании электропоезда № 6083 сообщением Киев – Роток. В рейс поезд должен был отправиться в 18:10. Поезд был задержан на станции Киев-Пассажирский, пассажиры эвакуированы. Также неизвестный звонил в полицию и сообщил о минировании электропоезда № 6019 Киев – Фастов, который на данный момент находится в Фастове", – говорится в сообщении.

На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия по выявлению взрывных устройств.

Напомним, ранее неизвестный заминировал весь метрополитен в Киеве.