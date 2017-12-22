В Киеве 54 больных корью, более 20 заразились в цирке

По всей Украине в 2017 году количество заболевших корью выросло в 43 раза. Минздрав говорит, что это не эпидемия.

По состоянию на 9 в Киеве зарегистрировали 54 случая заболевания корью. Среди больных - 43 ребенка, сообщает управление Госпотребслужбы.

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По предварительным данным, почти все заболевшие были не привиты против кори из-за отказа. Болеют дети разных возрастных групп: среди детей дошкольных учебных заведений зарегистрировано 11 случаев, среди школьников - 21. Также зарегистрирован один случай, когда заболел учитель.

“Из эпидемиологического анамнеза установлено, что более 20 больных с 22.12.2017 по 30.12.2017 посещали цирк Кобзов, среди работников которого 26.12.2017 года зарегистрирован случай кори“, - говорится в сообщении.

В 2017 году было пять вспышек кори, четыре из которых - среди представителей цыганской национальности (заболели 34 человека, в том числе 32 ребенка). С начала 2018 интенсивность эпидемического процесса значительно возросла.

Центр общественного здоровья Минздрава Украины отрицает, что в Украине эпидемия кори, однако признает, что количество заболевших выросло в 43 раза - за 11 месяцев 2017 года в Украине зарегистрировано 3382 случая заболевания корью (интенсивный показатель на 100 тыс. населения 7,94), за аналогичный период 2016 было зарегистрировано 78 случаев кори (интенсивный показатель 0,18).

Напомним, в декабре сообщалось, что в Одессе за неделю корью заболели около 60 детей.