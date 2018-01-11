В Киеве сожгли машину "общественного контролера" дела Ноздровской

По словам Михаила Ковальчука, накануне он получал угрозы, а также с ним пытались договориться, чтобы не препятствовал застройке на ул. Мичурина, 44.

Трое неизвестных ночью на парковке облилили автомобиль Михаила Ковальчука горючей смесью и подожгли. Об этом сообщил Михаил Ковальчук - председатель общественной организации "Национал-патриотическое движение Украины", глава инициативной группы по общественному контролю за расследованием убийства юриста Ирины Ноздровской, передает Укринформ.

"Трое неизвестных парней ночью облили мой автомобиль, который стоял на парковке, горючей смесью и сбежали. Все это зафиксировали камеры наблюдения. Охранник парковки на тот момент куда-то отошел", - рассказал Ковальчук.

По его словам, парковка расположена под 15-этажным домом, и пожарные прибыли на место происшествия очень оперативно, помешав возможному распространению пламени на жилой дом. "Паркинг находится под 15-этажным домом. Когда я вышел из квартиры, все было охвачено дымом. Другие машины чудом не загорелись", - сказал он.

Ковальчук сообщил, что по данному факту открыто уголовное производство.

Общественный контролер считает, что за поджогом стоят люди, которые лоббируют застройку на улице Мичурина, 44. По его словам, накануне он получал угрозы, а также с ним пытались договориться, чтобы он не препятствовал скандальной застройке.

Киевский городской голова Виталий Кличко планирует в четверг, 11 января, провести выездное совещание о строительстве на ул. Мичурина, 44.

Конфликт вокруг строительства жилого дома вблизи Ботанического сада в Печерском районе Киева по улице Мичурина 44 продолжается уже не один год. Активисты утверждают, что оно ведется без получения разрешительных документов.

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Ранее сообщалось, что 19 декабря в Днепре полиция открыла уголовное производство из-за поджога автомобиля, который принадлежал представителю организации "Громадський контроль" Геннадию Кириченко.

Видео: facebook.com/mikhail.kovalchuk