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В Киеве от Левобережной до Арсенальной не работало метро

Комментариев: 1
На красной ветке метро сломался поезд.
Поезд сломался, но неисправность быстро устранили
Поезд сломался, но неисправность быстро устранили

На Святошинско-Броварской линии метро в Киеве произошла поломка поезда, из-за чего есть изменения в курсировании поездов в обе стороны. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

“Внимание! Красная ветка. Едем Лесная - Дарница, Академгородок - Крещатик. Участок Левобережная - Арсенальная - остановка из-за неисправности поезда“, - говорится в сообщении.

Позже в метро сообщили, что движение поездов восстановлено.

Напомним, 18 декабря в Киеве у выхода со станции метро Дарница обнаружили труп женщины.

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Теги: Киев, метро, поломка
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Комментариев (1)
Ukraineslava    11.01.2018, 20:39
Оценка:  +1
Ukraineslava
Чую снова тариф поднимать будут. на запчасти денег нету скажут..
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