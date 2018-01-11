В Киеве от Левобережной до Арсенальной не работало метро

На красной ветке метро сломался поезд.

На Святошинско-Броварской линии метро в Киеве произошла поломка поезда, из-за чего есть изменения в курсировании поездов в обе стороны. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

“Внимание! Красная ветка. Едем Лесная - Дарница, Академгородок - Крещатик. Участок Левобережная - Арсенальная - остановка из-за неисправности поезда“, - говорится в сообщении.

Позже в метро сообщили, что движение поездов восстановлено.

Напомним, 18 декабря в Киеве у выхода со станции метро Дарница обнаружили труп женщины.