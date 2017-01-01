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В Киеве зафиксировано уже 66 случаев заболевания корью

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В столичном цирке Кобзов, работу которого из-за случая заболевания корью якобы временно приостановила горадминистрация, представления не отменяли.
По состоянию на 11 января зафиксированы 66 случаев заболевания корью
По состоянию на 11 января зафиксированы 66 случаев заболевания корью

В Киеве по состоянию на 11 января зафиксированы 66 случаев заболевания корью, из них 54 - у детей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Там считают, что самый эффективный способ уберечься от этой болезни - вакцинация.

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В КГГА заявили, что Киев сегодня полностью обеспечен вакцинами против кори, при этом для детей до 18 лет прививки бесплатные.

Вместе с тем, как сообщает Украинская правда, в столичном цирке Кобзов, работу которого из-за случая заболевания корью якобы временно приостановила горадминистрация, представления не отменяли.

По информации издания, в цирке Кобзов на Подоле можно посетить спектакли в 15:00 и 17:00 10, 11 января и на выходных.

“Представления проходят по обычному графику. Их не отменяли“, - сообщили в цирке.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в Украине нет эпидемии кори.

 

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Теги: Киев, корь, заболевание, болезни
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