В Киеве частично ограничат движение на трех мостах

В столице ограничения движения будут действовать на Южном, Московском и на мосту через реку Десенка.

В Киеве в течение пятницы, 12 января, частично будет ограничено движение транспорта на трех мостах – Южном, Московском и через реку Десенка. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.

Отмечается, что ограничения движения будут действовать в связи с ремонтными работами.

Так, на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. М. Бажана на Надднепрянское шоссе движение транспорта будет ограничено с 11:00 до 17:00.

Ограничения на Московском мосту и мосту через р. Десенка будут действовать с 11:00 до 15:00 в направлении движения к жилому массиву Троещина и с 15:00 до 19:00 в направлении движения к станции метро Петровка.

Напомним, 5 января в Киеве частично ограничивали движение по нескольким мостам.