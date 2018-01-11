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В Киеве частично ограничат движение на трех мостах

Комментариев: 1
В столице ограничения движения будут действовать на Южном, Московском и на мосту через реку Десенка.
В Киеве частично ограничат движение на мостах
В Киеве частично ограничат движение на мостах
Gloss.ua

В Киеве в течение пятницы, 12 января, частично будет ограничено движение транспорта на трех мостах – Южном, Московском и через реку Десенка. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.

Отмечается, что ограничения движения будут действовать в связи с ремонтными работами.

Так, на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. М. Бажана на Надднепрянское шоссе движение транспорта будет ограничено с 11:00 до 17:00.

Ограничения на Московском мосту и мосту через р. Десенка будут действовать с 11:00 до 15:00 в направлении движения к жилому массиву Троещина и с 15:00 до 19:00 в направлении движения к станции метро Петровка. 

Напомним, 5 января в Киеве частично ограничивали движение по нескольким мостам.

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Теги: Киев, мост, южный мост, Московский мост, Киевавтодор, ограничение движения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
seny    11.01.2018, 20:39
Оценка:  0
seny
опять в мороз и в снег наляпают, а через 2 недели обратно ямы!
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