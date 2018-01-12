В Киеве бум вакцинации от кори: впятеро больше

Из-за вспышки кори в Киеве количество желающих вакцинироваться выросло в пять раз.

В четверг, 11 января, в Киеве вакцинировали от кори в пять раз больше детей, чем обычно, сообщает ТСН.

Отмечается, что некоторые испугались возможной эпидемии, а некоторые вакцинируются из-за проверок справок о прививках в школах и садиках.

Сейчас детей бесплатно вакцинируют бельгийской сывороткой, один флакон которой рассчитан на двоих пациентов. Срок годности препарата истекает в 2019 году, вакцину после открытия хранят в холодильнике со специальным температурным режимом не дольше 6 часов. Врачи говорят, что заставлять никого не могут, но создали все условия и ждут сознательных родителей и их деток.

Ненормальной считает ситуацию с пробелами в прививках руководитель МОЗ Ульяна Супрун.

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“Это большая трагедия в европейской стране, где мы должны иметь больше 95% прививки от кори. Есть вакцины, они нормальные, которые вакцинируются по всему миру“, - говорит она.

Сейчас, по словам руководителя системы здравоохранения, даже в наиболее вакцинированных областях уровень далек от оптимального и держится на уровне 80%.

Между тем новые случаи заболевания корью фиксируют на Одесчине, Херсонщине и Закарпатье.

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Ранее сообщалось, что в Киеве выросло количество больных корью. КГГА запретила непривитым детям посещать школы и детсады.