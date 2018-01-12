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ДТП в Киеве парализовало движение трамвайных маршрутов

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Два легковых автомобиля столкнулись на трамвайных путях.
ДТП в центре Киева
ДТП в центре Киева
facebook.com/KyivOperativ/

В Киеве на площади Победы рано утром в пятницу, 12 января, произошло ДТП, в результате которого оказалось парализованным движение трамваев сразу по нескольким маршрутам. Об этом сообщает сервис Киев Оперативный.

На трамвайных рельсах врезались Ford и Renault.

facebook.com/KyivOperativ/

Оба нарушали ПДД, говорит автор
Оба нарушали ПДД, говорит автор
facebook.com/KyivOperativ/

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“Оба нарушали ПДД, не поделили дорогу и столкнулись прямо на трамвайных путях, чем полностью заблокировали движение трамваев“, — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре в Киеве на площади Шевченко “герой парковки“ остановил движение трамваев.

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Теги: Киев, ДТП, авария, Трамвай, пробки
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