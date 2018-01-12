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За два дня в Киеве против кори привились больше 2 тысяч жителей

Комментариев: 1
Введена ежедневная работа кабинетов прививок.
За два дня в Киеве против кори привились больше 2 тысяч жителей

Только за два дня в лечебно-профилактических учреждениях, подчиненных КГГА, против кори вакцинировано 2223 киевлян, взрослых и детей. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, сообщает пресс-служба КГГА.

Она напомнила, что сейчас введена ежедневная работа кабинетов прививок.

В КГГА также отметили, что для вакцинации против кори в Украине используется "Приорикс" (комбинированная вакцина против кори, паротита и краснухи, лиофилизированная), производства Бельгии. Срок годности: до октября 2018 г. 

Напомним, в Киеве по состоянию на утро 12 января поступило 74 экстренных сообщений о случаях заболевания корью, среди которых 57 детей до 17 лет и 17 взрослых.

В столице принимаются профилактические и противоэпидемические меры против кори. Дети, у которых отсутствуют прививки или соответствующая справка от врача, не будут допущены к занятиям в школьных и дошкольных учебных заведениях. Также в столице временно приостановлена работа цирка Кобзов из-за выявленного случая заболевания корью сотрудника заведения.

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Источник: Liga.net

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Комментариев (1)
Utek    12.01.2018, 23:20
Оценка:  0
Utek
Это не те ли 2 тыс которые рассказывали о вреде прививок?
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