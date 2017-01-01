Бизнесмен купил миллиардный долг метро Киева – СМИ

Бизнесмен Павел Фукс купил компанию Укррослизинг, которая в 2017 году отсудила у Киевского метрополитена 1,96 млрд грн.

Бизнесмен Павел Фукс купил компанию Укррослизинг, которая в 2017 году отсудила у Киевского метрополитена 1,96 млрд грн за поставку 100 вагонов в 2010–2013 годах. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает liga.net.

По данным СМИ, Фукс стал единственным бенефициаром Укррослизинга. 11 января соответствующие изменения были внесены в реестр юридических лиц.

Контракт между Киевским метрополитеном и компанией Укррослизинг был подписан в июле 2009 года. Документ предусматривал поставку 100 новых вагонов для метро на условиях финансового лизинга.

Спустя несколько месяцев стороны заключили дополнительное соглашение, включив в договор так называемый коэффициент корректировки, в рамках которого Киевский метрополитен обязался компенсировать Укррослизингу все расходы, связанные с поставкой вагонов в случае, если условия сделки не будут полностью выполнены.

В 2010–2013 годах Укррослизинг поставил метрополитену 100 вагонов, приобретенных у Крюковского вагоностроительного завода и российских Вагонмаша и Метровагонмаша. При этом Киевский метрополитен расплатился с поставщиком лишь частично: из общей суммы сделки в 1,4 млрд грн долг метрополитена составил более 500 млн грн.

В мае 2016 года Укррослизинг в судах добился взыскания с коммунального предприятия в общей сложности 1,96 млрд грн. Из этой суммы 774 млн грн – основной долг по договору с учетом пени и процентов за пользование вагонами, а также инфляционные начисления. Еще почти 1,2 млрд – результат того самого коэффициента корректировки, включенного в договор уже после его подписания.

Окончательное решение по делу вынес Киевский апелляционный хозяйственный суд 31 января 2017 года. А в феврале 2017 года началась процедура взыскании долга.

21 марта 2017 года исполнительная служба взыскала с Киевского метрополитена в пользу Укррослизинга 90,4 млн грн. Принудительные взыскания продолжались до 1 сентября 2017 года. Всего метрополитен перечислил компании более 140 млн грн.

В итоге у Киевского метрополитена остается долг перед компанией Укррослизинг на сумму 1,78 млрд грн (почти $50 млн).

Ранее компанию Укррослизинг СМИ связывали с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича и российским государственным Внешэкономбанком.

Напомним, ранее сообщалось, что исполнительная служба взыскала со счетов КП Киевский метрополитен 155 млн грн.