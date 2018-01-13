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В Киеве собака породы хаски второй день сидит в закрытой машине

Комментариев: 13
Хаски закрыли в старых Жигулях.
Собаку закрыли в машине
Собаку закрыли в машине
dtp.kiev.ua

Собака породы хаски сидит в закрытой машине с пятницы, 12 января. Об этом говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua.

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“На улице Полярная под магазином Леруа Марлен стоит старый автомобиль марки ВАЗ, в котором два дня сидит закрытая в машине собака породы хаски“, - говорится в сообщении.

Пользователи активно обсуждают ЧП и ищут владельца. Большинство комментаторов предлагает обратиться в полицию или разбить окно.

Ранее сообщалось о том, что в Калифорнии, спасая свою чихуахуа, пенсионер дал медведю по морде.

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Теги: автомобили, Киев, животные, собака, собаки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (13)
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Mr_beloved    14.01.2018, 00:18
Оценка:  0
Mr_beloved
Выдавить малое регулируемое стекло треугольное и открыть дверь изнутри...три секунды делов ))))
Intelегент    13.01.2018, 23:16
Оценка:  0
Intelегент
Дтп.киев как всегда на высоте)
Сергей    13.01.2018, 23:16
Оценка:  +2
Сергей
Это моя машина и собака!))Вернее для собаки купил чтоб в ней ее возить, это ее машина)) Очень замечательно что есть внимательные люди, мне позвонили с работы узнав про собаку и машину)). Собака просто постоянно со мной везде, в Леруа последние дни я часто езжу за покупками и собака со мной. )
Cvobodinet    13.01.2018, 23:16
Оценка:  +5
Cvobodinet
С хаски в жигулях в леруа за покупками каждый день , так романтично.
Сергей    13.01.2018, 23:16
Оценка:  +2
Сергей
это комментарий хозяина машины, а вы БМ говно тупое как и все что происходит в стране
Cvobodinet    13.01.2018, 22:41
Оценка:  +3
Cvobodinet
Да разбейте стекло и собаку себе заберите, эй киевляне!
Derrus    13.01.2018, 21:27
Оценка:  +9
Derrus
Так есть же закон о защите животных, в чем проблема вызвать полицию?
Goldy7    13.01.2018, 21:27
Оценка:  +20
Goldy7
Чем постить желтую новость, лучше бы сначала внимательно комментарии к теме на Фейсе почитали! Никто там не сидит 2 дня, хозяин приезжает-уезжает! Удалите эту статью и не позорьтесь....
Кырмызы_вэ_бейаз    13.01.2018, 21:26
Оценка:  +14
Кырмызы_вэ_бейаз
То, что хозяин мог попасть в больницу или умереть в голову никому не приходит? А такое случается, уж поверьте!
seny    13.01.2018, 21:27
Оценка:  +4
seny
да, всякое бывает. но максимум через дня 3 надо освободить, обогреть и накормить. зима ведь
seny    13.01.2018, 21:25
Оценка:  +15
seny
уже и в полицию пора позвонить наверно. жалко животное
Наталь_Я    13.01.2018, 21:25
Оценка:  0
Наталь_Я
Собачку достать с машины, потом найти хозяина и его вместо собачки туда закрыть
Наталь_Я    13.01.2018, 21:25
Оценка:  0
Наталь_Я
А потом в кутузку упрятать за издевательство над животным
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