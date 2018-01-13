В Киеве собака породы хаски второй день сидит в закрытой машине

Хаски закрыли в старых Жигулях.

Собака породы хаски сидит в закрытой машине с пятницы, 12 января. Об этом говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua.

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“На улице Полярная под магазином Леруа Марлен стоит старый автомобиль марки ВАЗ, в котором два дня сидит закрытая в машине собака породы хаски“, - говорится в сообщении.

Пользователи активно обсуждают ЧП и ищут владельца. Большинство комментаторов предлагает обратиться в полицию или разбить окно.

Ранее сообщалось о том, что в Калифорнии, спасая свою чихуахуа, пенсионер дал медведю по морде.