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Смерть мужчины возле больницы в Киеве: полиция расследует инцидент как умышленное убийство

Комментариев: 4
Видимых признаков насильственной смерти не обнаружили.
Полиция Киева начала уголовное производство по факту смерти мужчины
Полиция Киева начала уголовное производство по факту смерти мужчины
facebook.com/dtp.kiev.ua/

Полиция Киева начала уголовное производство по факту смерти мужчины возле больницы скорой помощи на улице Братиславской. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Как рассказали правоохранители, они получили сообщение, что возле парковки рядом с больницей найдено тело неизвестного мужчины. По указанному адресу выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

На месте врачи осмотрели мужчину, на вид ему 40-45 лет. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружили. Документов, удостоверяющих его личность, при нем не было. Тело направили на проведение судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет установлена ​​причина смерти.

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Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в соцсетях сообщили, что умерший (вероятно, бездомный) был избит и пришел за медицинской помощью, однако из-за отсутствия денег ему в этом отказали.

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Теги: полиция, Киев, мужчина, смерть
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Комментариев (4)
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s010203    14.01.2018, 23:50
Оценка:  +1
s010203
зато у нас провели реформу в медицине
transiver    14.01.2018, 23:33
Оценка:  +6
transiver
Медицины в Украине нет!
Есть очаги занятия коммерцией!
seny    14.01.2018, 23:33
Оценка:  +6
seny
был недавно в этой БСП. бомжи ночуют в коридоре приёмного отделения на каталках для приёма пациентов! это факт! был в ужасе от увиденного... бардак там полный!
ЛюблюУкраину    14.01.2018, 23:06
Оценка:  -2
ЛюблюУкраину
там рядом есть большой рынок стройматериалов, может оттуда ноги растут
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