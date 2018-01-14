Смерть мужчины возле больницы в Киеве: полиция расследует инцидент как умышленное убийство

Видимых признаков насильственной смерти не обнаружили.

Полиция Киева начала уголовное производство по факту смерти мужчины возле больницы скорой помощи на улице Братиславской. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Как рассказали правоохранители, они получили сообщение, что возле парковки рядом с больницей найдено тело неизвестного мужчины. По указанному адресу выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

На месте врачи осмотрели мужчину, на вид ему 40-45 лет. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружили. Документов, удостоверяющих его личность, при нем не было. Тело направили на проведение судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет установлена ​​причина смерти.

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Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в соцсетях сообщили, что умерший (вероятно, бездомный) был избит и пришел за медицинской помощью, однако из-за отсутствия денег ему в этом отказали.