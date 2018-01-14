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В Киеве перевозчики снова подняли стоимость проезда в маршрутках

Комментариев: 12
Стоимость проезда в столичных маршрутных автобусах повысили в связи с подорожанием топлива.
Проезд в столичных маршрутках снова подорожал
Проезд в столичных маршрутках снова подорожал

Проезд в маршрутках автобусах Киева в очередной раз подорожал в связи с ростом цены на топлива. Об этом сообщает Слово и дело со ссылкой на столичных перевозчиков.

"Подорожало горючее и нам пришлось поднять стоимость проезда", - сказал один из водителей.

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Некоторые перевозчики сменили вывески в транспорте со стоимостью билета, которая выше предыдущей на одну-две гривни.

Отмечается, что проезд подорожал в частных маршрутных микроавтобусах №201, который курсирует между станцией метро Шулявская и Южную и Никольской Борщаговкой, а также на маршруте №249, который соединяет станцию метро Левобережная через Русановку и Березняки с железнодорожной станцией Левый берег. В данный момент цена выросла с пяти до шести гривень.

В маршрутке №455, которая соединяет жилой массив Виноградарь с Севастопольской площадью, проезд подорожал до семи гривень.

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Перевозчик на 569-м маршруте пообещал поднять цену до шести гривень с 15 января. Транспорт ездит от станции метро Лукьяновская на ДСК-3 в Отрадный.

Также сказано, что в салонах возле вывески с ценой названа и причина подорожания.

Ранее сообщалось, что во Львове подняли цены на проезд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Теги: проезд, стоимость, Киев, столица, маршрутка
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Источник: Liga.net

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Комментариев (12)
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ЛюблюУкраину    15.01.2018, 00:26
Оценка:  0
ЛюблюУкраину
на хрена эти развалины нужны. В Киеве должен быть только электротранспорт и автобусы, а эти богданы, атаманы- это всё в интересах "гаранта"
Хюндай    14.01.2018, 23:33
Оценка:  +10
Хюндай
Даже если бензин упадёт в цене то цена останетца и придумают другую причину.
sertv-rem    14.01.2018, 23:33
Оценка:  +8
sertv-rem
Я бы сказал так: Вначале кассовый аппарат, считает баланс и только тогда цена на билет! А то получается как? Один болван "выиграл" конкурс, другой нанял автобусы, третий нанял водителей, четвертый и т. д. А мы должны всех оплачивать!
seny    14.01.2018, 23:33
Оценка:  0
seny
кассовый аппарат, считает баланс??? бред, как и дальше: Один болван "выиграл" конкурс, другой нанял автобусы, третий нанял водителей, четвертый и т. д.
seny    14.01.2018, 23:33
Оценка:  +4
seny
да, флагом легче махать, чем заниматься бизнесом в этой стране!
seny    14.01.2018, 23:33
Оценка:  +7
seny
когда люди поймут, что во всех повышениях (как на маршрутки, так и на много другое) виноваты на 90% правители, которые так правят! не защищаю маршрутчиков, но сам являясь автомобилистом в шоке от цен на топливо и на запчасти! что только цена на проезд поднялась? есть чему радоваться? жыты по новому
seny    14.01.2018, 23:33
Оценка:  +14
seny
ни дня без новости о подорожании! и тишина. никто не виноват, никто ничего не делает. доллар почти 30. литр бензина 30. десяток яиц 30 и тд. и тп. ЖЫТЫ ПО НОВОМУ? да за такой уровень жизни гнать надо таких правителей!
zadneprohodchik    14.01.2018, 23:33
Оценка:  +9
zadneprohodchik
Сегодня заливпл не окко 31.50/ л
МаЛьВиНа    14.01.2018, 21:42
Оценка:  0
МаЛьВиНа
В Вышневом под мостом бензин 22,50 ,по качеству не уступает 92.
Потому_что    14.01.2018, 23:33
Оценка:  +7
Потому_что
Так вот оно какое покращення!
МаЛьВиНа    14.01.2018, 21:40
Оценка:  -2
МаЛьВиНа
Водители маршруток в день имеют до 1000 грн,талонов не дают,срачь,Педалик пообещал до апреля везде поставить приборы для электонных билетов.Лучще бы общественный транспорт закупали.поучиться надо у Одесситов,у них нет ни одной маршрутки с иногородними номерами.
SEMPENTY    14.01.2018, 20:27
Оценка:  +1
SEMPENTY
А кто вообще реально может подсчитать сколько тратят и сколько зарабатывают эти бл..кие перевозчики и сколько быдло-водителт ложат себе в карман?
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