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В Киеве разбирают главную елку страны

Спецтема: Новый год 2018 и Рождество
Комментариев: 2
Коммунальщики обещают управиться до Крещения.
Елку уберут до Крещения
Елку уберут до Крещения
gals.kiev

В Киеве коммунальные службы в понедельник, 15 января, приступили к демонтажу главной елки страны.

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Об этом сообщает 112 Украина.

Отмечаются, что ветки елки передадут в Киевзеленстрой, где их пустят на опилки.

В целом новогодний городок на Софийской площади посетили около 5 млн человек. Это на 1 млн больше, чем в прошлом году.

Елку планируют демонтировать в течение нескольких дней - до Крещения. В это время также разберут и рождественский городок между двумя колокольнями.

Напомним, на ликвидацию непроданных елок на официальных торговых площадках в Киеве потратят больше 300 тысяч гривен.

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Теги: Киев, Новый год, коммунальное хозяйство, елка
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Комментариев (2)
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Teetotaler    15.01.2018, 12:05
Оценка:  0
Teetotaler
Эх! До майских надо было оставить...
Красиво же!
i-yura0205    15.01.2018, 12:04
Оценка:  +2
i-yura0205
за 20 дней такое дерево угробили.
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