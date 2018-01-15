В Киеве разбирают главную елку страны
Спецтема: Новый год 2018 и Рождество
Коммунальщики обещают управиться до Крещения.
В Киеве коммунальные службы в понедельник, 15 января, приступили к демонтажу главной елки страны.
Смотри также: В Харьковском зоопарке слоны нашли новое применение елкам
Об этом сообщает 112 Украина.
Отмечаются, что ветки елки передадут в Киевзеленстрой, где их пустят на опилки.
В целом новогодний городок на Софийской площади посетили около 5 млн человек. Это на 1 млн больше, чем в прошлом году.
Елку планируют демонтировать в течение нескольких дней - до Крещения. В это время также разберут и рождественский городок между двумя колокольнями.
Напомним, на ликвидацию непроданных елок на официальных торговых площадках в Киеве потратят больше 300 тысяч гривен.
Красиво же!