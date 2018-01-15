В Киеве разбирают главную елку страны

Коммунальщики обещают управиться до Крещения.

В Киеве коммунальные службы в понедельник, 15 января, приступили к демонтажу главной елки страны.

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Об этом сообщает 112 Украина.

Отмечаются, что ветки елки передадут в Киевзеленстрой, где их пустят на опилки.

В целом новогодний городок на Софийской площади посетили около 5 млн человек. Это на 1 млн больше, чем в прошлом году.

Елку планируют демонтировать в течение нескольких дней - до Крещения. В это время также разберут и рождественский городок между двумя колокольнями.

Напомним, на ликвидацию непроданных елок на официальных торговых площадках в Киеве потратят больше 300 тысяч гривен.